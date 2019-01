Le 16e Fifo, un nouveau voyage "extraordinaire" et "prometteur"

PAPEETE, le 17 janvier 2019 - L’équipe du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) et ses acteurs ont présenté en détail l’édition 2019 jeudi matin. Celui qui porte l’Océanie et ses problématiques aux quatre coins du monde, s’annonce prometteur.



L’édition 2019 du Fifo est placée sous le signe de l’igname, " marqueur de l’identité depuis 4 00 ans ", précise Gérald Prufer, directeur régional de la Polynésie 1ère. Elle s’inscrit dans le prolongement des 15 éditions précédentes faites " de passion, d’expression, de diversité" qui sont "la preuve de la vie intense en Océanie ".



Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, co-fondateur de l’événement poursuit : " Le Fifo a commencé sur un constat qui reste d’actualité. Nos ancêtres se rencontraient plus à bord de leur pirogue que nous le faisons aujourd’hui avec tous nos moyens de communication modernes ! Le Fifo se présente comme un lieu de rencontre de tous les cousins du Pacifique ".



Il permet à chacun de raconter ses histoires qui sont autant de fenêtres sur les vies, les passions, les troubles de région.



Pour les Océaniens, c’est un moyen d’échange rare. Pour les spectateurs du reste du monde c’est un moyen de découvrir d’autres modes de vie, d’autres idées, d’autres interrogations. " Le Fifo se déplace et de plus en plus. Il a une visibilité grandissante ", constate le ministre de la Culture. " Comme un ambassadeur, il est un porte-parole de l’Océanie. "



De très nombreux documentaires ont été envoyés pour participer à la 16e édition. Le comité de sélection a eu fort à faire pour choisir ceux qui seront présentés du 2 au 10 février à la Maison de la culture. " C’est une édition prometteuse de bons moments, généreuse de découvertes. Sans pour autant oublier son passé, elle porte un regard vers le contemporain, le présent ", résume Michèle de Chazeaux de l’Afifo. Elle a participé à la sélection des documentaires. " Le voyage s’annonce extraordinaire, avec des paysages à couper le souffle et des thèmes qui interpellent. "



La femme, les transgenres, la politique liée notamment au referendum calédonien, l’identité, l’environnement et le changement climatique ont, par exemple, inspiré les réalisateurs du cru 2019.



Le festival commencera pour tous le samedi 2 février avec la 10e nuit de la fiction. Les scolaires sont d’ores et déjà invités à visiter le village, profiter des projections et participer aux ateliers. Il reste de la place ! Pensez à réserver.