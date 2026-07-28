

Le 12 août, on éteint les lumières pour les oiseaux

Tahiti, le 4 août 2026 - Le 12 août, à l'occasion de la nouvelle lune, la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP Manu), en partenariat avec Le JT Vert, lance la première édition de “Fetū 'avei'a - La nuit des oiseaux marins”. L'objectif : inviter le grand public, les entreprises, les communes et les institutions à réduire, pendant quelques heures, les éclairages non essentiels afin d'aider les jeunes oiseaux marins à rejoindre l'océan.



Chaque nuit, de jeunes oiseaux marins de la famille des pétrels quittent leurs terriers situés dans les reliefs du Fenua pour effectuer leur premier envol vers l'océan. Ce phénomène a lieu toute l'année, avec un pic entre août et octobre pour le pétrel de Tahiti.



Naturellement guidés par le reflet de la lune et des étoiles sur la mer, ces jeunes oiseaux sont aujourd'hui perturbés par les éclairages artificiels. Attirés par les lumières des habitations, des routes, des infrastructures ou de l'éclairage public, beaucoup s'échouent au sol sans pouvoir reprendre leur envol.



Afin de leur venir en aide, la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP Manu), en partenariat avec Le JT Vert, lance la première édition de “Fetū 'avei'a - La nuit des oiseaux marins”. Celle-ci est organisée le 12 août, lors de la nouvelle lune – mutu dans le calendrier polynésien –, l'une des nuits les plus sombres de l'année, particulièrement favorable au premier envol des jeunes pétrels.



Le principe est simple : éteindre ou réduire, pendant quelques heures, les éclairages non essentiels afin de redonner aux oiseaux leurs repères naturels.



Le nom Fetū 'avei'a fait référence aux étoiles, qui servent de guide dans la nuit. Depuis toujours, le ciel nocturne est un repère pour la navigation, qu'elle soit humaine ou animale. Pour les jeunes oiseaux marins, les étoiles représentent le chemin vers l'océan. Cette campagne invite ainsi chaque Polynésien à leur rendre cette nuit dont ils ont besoin, par un geste simple, symbolique et collectif.



“Levez les yeux vers les étoiles”



Comme Earth Hour, “Fetū 'avei'a - La nuit des oiseaux marins” a vocation à devenir un rendez-vous annuel dédié à la protection des oiseaux marins en Polynésie.



Les communes, institutions, entreprises et associations sont, elles aussi, invitées à participer en réduisant ou en éteignant, lorsque cela est possible et sans compromettre les impératifs de sécurité, les éclairages non indispensables durant la soirée du 12 août. Une attention particulière est demandée pour les éclairages extérieurs, décoratifs, les enseignes et les bâtiments publics. Elles sont encouragées à sensibiliser leurs collaborateurs et à relayer la campagne sur leurs supports de communication.



Une campagne digitale accompagnera cette mobilisation. Elle sera complétée par une série de publications destinées aux enfants, réalisées avec Le JT Vert Kids, afin que les plus jeunes deviennent eux aussi les ambassadeurs de cette nuit particulière.



Le 12 août, “levez les yeux vers les étoiles”, demande la SOP Manu, et “pensez aux centaines de jeunes oiseaux marins qui effectueront leur premier voyage vers l'océan”.



Avec communiqué



Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 4 Août 2026 à 19:38 | Lu 210 fois



