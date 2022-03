Le 10 mars je lis aussi au fenua

TAHITI, le 7 mars 2022 - Tahiti, le 7 mars 2022 - Le centre national de lecture en partenariat avec l’association Silence, On Lit! organise, en métropole, l’événement lecture #10marsjelis. Au fenua, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles invite dans ce cadre les Polynésiens à prendre, à 10 heures le 10 mars, une pause de 15 minutes de lecture. Elle met à disposition des extraits d’ouvrages locaux pour les adultes et les enfants.



En 2022 le président de la République française a déclaré la lecture " grande cause national e". Il a appelé à la mobilisation de tous les acteurs du développement de la lecture. Le Centre national du livre (CNL) a engagé un programme ambitieux d’actions nationales afin de promouvoir le livre et la lecture auprès de toute la population.



Dans ce cadre et afin de mettre en avant les bénéfices indéniables qu’apporte la lecture dans notre quotidien, le CNL, en partenariat avec l’association Silence, On Lit! invite tous les Français de l’Hexagone et des outre-mers à participer à l’événement #10marsjelis : un quart d’heure de lecture simultanée sur tout le territoire, le jeudi 10 mars à 10 heures.



Automatiser la lecture à l’école



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) souhaite s’associe à l’événement en proposant à la population du fenua, le jeudi 10 mars à 10 heures (heure locale), de prendre aussi une pause lecture de 15 minutes. Tous les établissements scolaires sont invités, comme le grand public qu’il soit chez lui ou au travail à participer à cette opération. L’AETI, en partenariat avec le Centre de lecture et médiathèque (CLEM) proposent donc aux enseignants d’interrompre leur programme et d’inviter les élèves à prendre un livre pour le quart d’heure de lecture nationale. Marie Kops, de l‘AETI, rapporte qu’en France des écoles ont d’ores et déjà adopté et généralisé un quart d’heure de lecture quotidienne.



15 minutes pour se faire du bien



Marie Kops explique que l’AETI souhaite vouloir mettre en avant " la lecture et ses bienfaits ". Ils sont nombreux : s’évader, voyager, s’enrichir l’esprit, développer l’esprit critique et ses capacités d’analyses, accroitre son vocabulaire, développer son empathie, son imaginaire, améliorer la mémoire, l’attention, la concentration, améliorer l’attention et sa concentration, stimuler le cerveau, réduire le stress et se relaxer.



Cette opération est aussi l’occasion de " découvrir la littérature polynésienne ", poursuit Marie Kops. Pour ceux qui n’auraient pas d’ouvrage sous la main. L’AETI met à disposition des extraits d’ouvrages des maisons d’éditions locales. Il y en a au total Chaque éditeur s’est chargé de sélectionner les extraits qui comptent entre 10 et 15 pages, soit l’équivalent de 15 minutes de lecture ."

En 2022 le président de la République française a déclaré la lecture "e". Il a appelé à la mobilisation de tous les acteurs du développement de la lecture. Le Centre national du livre (CNL) a engagé un programme ambitieux d’actions nationales afin de promouvoir le livre et la lecture auprès de toute la population.Dans ce cadre et afin de mettre en avant les bénéfices indéniables qu’apporte la lecture dans notre quotidien, le CNL, en partenariat avec l’association Silence, On Lit! invite tous les Français de l’Hexagone et des outre-mers à participer à l’événement #10marsjelis : un quart d’heure de lecture simultanée sur tout le territoire, le jeudi 10 mars à 10 heures.L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) souhaite s’associe à l’événement en proposant à la population du fenua, le jeudi 10 mars à 10 heures (heure locale), de prendre aussi une pause lecture de 15 minutes. Tous les établissements scolaires sont invités, comme le grand public qu’il soit chez lui ou au travail à participer à cette opération. L’AETI, en partenariat avec le Centre de lecture et médiathèque (CLEM) proposent donc aux enseignants d’interrompre leur programme et d’inviter les élèves à prendre un livre pour le quart d’heure de lecture nationale. Marie Kops, de l‘AETI, rapporte qu’en France des écoles ont d’ores et déjà adopté et généralisé un quart d’heure de lecture quotidienne.Marie Kops explique que l’AETI souhaite vouloir mettre en avant "". Ils sont nombreux : s’évader, voyager, s’enrichir l’esprit, développer l’esprit critique et ses capacités d’analyses, accroitre son vocabulaire, développer son empathie, son imaginaire, améliorer la mémoire, l’attention, la concentration, améliorer l’attention et sa concentration, stimuler le cerveau, réduire le stress et se relaxer.Cette opération est aussi l’occasion de "", poursuit Marie Kops. Pour ceux qui n’auraient pas d’ouvrage sous la main. L’AETI met à disposition des extraits d’ouvrages des maisons d’éditions locales. Il y en a au total 25 . Ce sont des livres pour adultes et enfants. "."

Mode d’emploi



Comment participer à l’événement #10marsjelis #lireenpolynesie :



1 - Réservez la date : le 10 mars à 10 heures

2 – Choisissez un ouvrage de votre ou choix. Vous pouvez optez pour l’un des

3 - A 10 h, arrêtez tout et prenez un livre ou votre extrait sélectionné sur notre site !

4 - Mobilisez vos collègues, vos élèves ou vos familles pour lire tous ensemble.

5 - Partagez une photo ou une vidéo de votre quart d’heure de lecture sur vos réseaux sociaux avec #10marsjelis #lireenpolynesie. Les images seront relayées à l’échelle nationale.

Comment participer à l’événement #10marsjelis #lireenpolynesie :1 - Réservez la date : le 10 mars à 10 heures2 – Choisissez un ouvrage de votre ou choix. Vous pouvez optez pour l’un des titres mis à disposition par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles.3 - A 10 h, arrêtez tout et prenez un livre ou votre extrait sélectionné sur notre site !4 - Mobilisez vos collègues, vos élèves ou vos familles pour lire tous ensemble.5 - Partagez une photo ou une vidéo de votre quart d’heure de lecture sur vos réseaux sociaux avec #10marsjelis #lireenpolynesie. Les images seront relayées à l’échelle nationale.

Contacts



FB : lire en Polynésie



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 7 Mars 2022 à 15:01 | Lu 81 fois