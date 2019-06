Laura Laune : " J’ai besoin de dénoncer des choses "

PAPEETE, le 13 juin 2019 - L’artiste Laura Laune assurera deux représentations au Tahiti Pearl Beach cette fin de semaine. Elle est venue à Tahiti présenter son spectacle le Diable est une gentille petite fille. Un spectacle écrit il y a cinq ans qui ne cesse d’évoluer.



Tahiti Infos : Parlez-nous de votre spectacle !

Laura Laune : " C’est un contraste entre une jeune fille innocente et naïve qui ose des propos trashs sur le racisme, l’homophobie, l’avortement, l’éducation… Il y a beaucoup de second degré. J’utilise un humour incisif, noir ."



Tahiti Infos : Le personnage que vous présentez dans votre spectacle, c’est vous ?

Laura Laune : " D’une certaine manière, j’ai toujours été très timide, j’ai un côté innocent, maladroit mais cela ne signifie pas que je n’ai rien à dire. Beaucoup de personnes ont eu des préjugés sur moi, me voyant arriver, blonde, un peu naïve. Je prends une certaine revanche ."



Tahiti Infos : Est-ce vous qui l’avez écrit ?

Laura Laune : " Oui, c’était il y a cinq ans. Je l’ai fait relire à Jérémy Ferrari qui m’a donné des conseils sur la rédaction elle-même et sur la mise en scène. Avec un humour comme celui que j’utilise, on ne peut porter sur la scène que des mots que l’on a écrit ."



Tahiti Infos : Pourquoi utiliser cette arme en particulier ?

Laura Laune : " Je ne me rendais pas compte au début que mes propos pouvaient choquer, c’est mon humour. Mais j’ai essuyé des refus, beaucoup de programmateurs n’ont pas voulu de moi, de médias, radios, télévisions. Une fois j’ai accepté de me censurer, de retirer des propos considérés comme trop trashs, mais ce n’était plus moi. Il faut oser et tout faire à 100%, sinon c’est là que ça devient maladroit. "



Tahiti Infos : Vous avez donc persévéré et ça a fini par payer.

Laura Laune : " Je me suis dis que je pouvais utiliser d’autres moyens de communication, comme une chaîne Youtube. Et puis un jour, M6 m’a appelée en me disant qu’ils aimaient ce que je faisais et qu’ils acceptaient de diffuser ce que je faisais sas coupure. Je me suis présentée à l’émission La France a un incroyable talent et j’ai gagné. Le public me suivait ."



Tahiti Infos : Vous rappelez-vous de votre première scène ?

Laura Laune : " En fait, j’ai toujours aimé la scène, le théâtre. Mais mes parents m’ont demandé de faire quelque chose de plus solide, de suivre des études. J’ai un diplôme d’architecte suivi d’un master, j’ai étudié des années. Ma formation a été une parenthèse. J’ai d’abord fait des castings, ça ne marchait pas. Je me suis dit que pour avoir une chance, je devais écrire mon propre spectacle ."



Tahiti Infos : Et c’est ainsi qu’est né le Diable est une gentille petite fille ?

Laura Laune : " Oui ! Je suis très touchée par toutes les formes d’injustice. J’ai besoin de dénoncer des choses, certaines que j’ai vécues moi-même, d’autres que j’ai vues. Mon spectacle, via un personnage homophobe qui lance des propos racistes, me le permet. Il a évolué, d’une part parce que ma vision de la vie a changé mais aussi parce que j’ai beaucoup appris depuis. "



Tahiti Infos : Vous suivez des cours, une formation particulière ?

Laura Laune : " Non, le seul en scène s’apprend sur scène, le rythme, la mécanique, l’humour, ce qui marche et ne marche pas ."



Tahiti Infos : Où jouez-vous ?

Laura Laune : " En France, mais aussi en Belgique, en Suisse, à Dubaï, Abou Dhabi bientôt au Québec, … C’est très enrichissant de se trouver devant des publics différents. Rien qu’en France, les spectacles ne sont pas les mêmes en fonction des régions, je m’adapte. C’est un challenge, cela permet de ne jamais me reposer sur ses acquis ."



Tahiti Infos : La Polynésie vous inspire-t-elle ?

Laura Laune : " Je ne reste pas assez longtemps pour comprendre. Et puis je suis dans un environnement décalé, dans un hôtel. Il faudrait que je reste plus, que je rencontre des gens. J’ai deux dates ici, le public a répondu présent, j’aurais peut-être la chance de revenir ? "