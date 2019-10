Larmes et colère à Ua Pou

Vous avez souhaité réagir au décès de votre mo’otua dimanche durant son évasan depuis Ua Pou ?



« Il y a un sentiment de colère parce qu’il y a eu un enchainement de difficultés par rapport au décès de ce bébé. Je pense qu’il faut clarifier les choses. J’espère pouvoir user à mon niveau de ma notoriété pour faire entendre notre voix sur ces problèmes. »



Qu’est-ce qui a posé problème lors de cette intervention ?



« Il y a deux débats. Le premier, c’est le problème du diagnostic de départ. Comment est-il possible qu’en deux semaines, lorsque les parents ont emmené leur enfant en pleurs, l’on ne soit pas arrivé à diagnostiquer la maladie de l’enfant alors qu’on a deux médecins et quatre infirmiers sur place. En 2019, je suis outré quand je vois un corps médical qui n’arrive pas à poser un diagnostic sur un enfant dont les parents sont venus plusieurs jours consulter. C’est une colère que je n’arrive pas à ravaler. J’ai travaillé pendant 20 ans dans cet hôpital. Aux Marquises, dans le doute et par précaution, il faut évacuer. Là, on a une décision qui a été prise tardivement et un diagnostic qui n’a pas été bien posé. On a des avions tous les jours sauf les mercredis et les jeudis. Donc dans le doute, on aurait pu l’envoyer à Tahiti. »



Le deuxième « débat », c’est celui des conditions de l’évasan, notamment avec le transport en speedboat entre Ua Pou et Nuku Hiva ?



« A Ua Pou, et quand il y a un bébé à plus forte raison, on sait très bien que les questions du transport vont se poser dans le cas d’un évasan. Donc il fallait anticiper ce problème. On est obligatoirement confronté à ce problème à Ua Pou. Il n’y a que le bateau pour évacuer rapidement un malade. Et en plus, on a bien déclenché l’intervention de l’hélicoptère pour aller chercher trois popaa perdus en montagne à Hiva Oa il y a quelques jours. Et pour ce bébé qui lutte contre la mort, on n’a pas d’hélicoptère ? Non, on ne peut pas nous faire avaler ça. C’est au territoire et à l’Etat de prendre leurs responsabilités. On vient d’avoir une réunion pour parler de ces problèmes d’évacuations sanitaires et de prise en charge avec les autorités à Hiva Oa. Et là apparemment, rien n’a été fait. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. »