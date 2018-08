Lancer de javelot - Championnat de France junior : Nouveau titre pour Teura Tupaia

Comme d’habitude, Teura Tupaia bat des records lors des grandes compétitions auxquelles il participe. 70m56 est donc le nouveau record de Polynésie juniors. Cette distance est également la meilleure performance polynésienne au javelot 800g et la 8e performance française juniors de tous temps.



Cette très belle performance clôture une saison difficile pour Teura, ponctuée par des blessures qui lui ont fait manquer de peu les Championnats du monde juniors. On devrait le retrouver à la rentrée au stade Pater.



Après son podium il déclarait : « Ce titre me fait plaisir ! J’ai eu toute l’année de grosses gênes au niveau du tendon d’Achille et du coude. Aujourd’hui, je n’avais plus de douleur au coude, mais j’avais encore mal au tendon. Je vais maintenant me soigner à fond pour préparer, l’an prochain, les championnats d’Europe juniors. Je vais rentrer à Tahiti, après une année passée au pôle de Montpellier. Un grand merci à mes sponsors, notamment à Air Tahiti Nui. » SB / AEPF