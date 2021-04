Lancement du nouveau site de Te Niu o te Huma

Le président Édouard Fritch a reçu lundi matin la fédération Te Niu o te Huma et leur présidente Henriette Kamia pour le lancement du nouveau site internet de la fédération regroupant 25 associations pour les personnes handicapés au fenua. Ce tout nouveau site inclusif a pour objectif de faciliter l’accès à l’information et aux démarches pour tous les citoyens, surtout les personnes en situation de handicap. La plateforme consultable en neuf langues permet entre autres de suivre l’actualité de la fédération et de toutes les associations inscrites, d’accéder au pôle inclusion socioprofessionnelle et demander davantage de renseignements, d’avoir accès à des documents permettant d’être mieux accompagner lors de démarches administratives ou encore de disposer des règlementations relatives aux droits des personnes en situation de handicap.« Ce site est important pour les personnes qui sont condamnées à rester chez elles, qui ne sont pas mobiles et qui ne peuvent pas accéder à toutes les structures. Ce site est une porte ouverte vers le monde pour ces personnes spéciales » a souligné Édouard Fritch. Pour Henriette Kamia, ce site a été créé pour « que les personnes handicapées soient moins isolées, qu’elles soient au courant de ce qui se passe tous les jours. C’est un site pour la vie pratique de tous les jours, pour se renseigner, pour chercher du travail, faire les bonnes démarches, pour payer son courant. C’est vraiment essayer de faciliter la vie quotidienne ». Rendez-vous sur www.handicap-polynesie.com pour découvrir le site.