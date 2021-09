Lancement de Lumni étudiant, après le succès de celui pour les élèves

Paris, France | AFP | lundi 27/09/2021 - Un peu moins de deux ans après la création de Lumni, l'offre par l'audiovisuel public de ressources éducatives pour les enfants et adolescents, France télévisions et l'Ina ont lancé lundi une version destinée aux étudiants.



Comme celle destinée aux plus jeunes, dont la notoriété s'est particulièrement accrue avec la crise sanitaire, la formule pour les étudiants offrent différents contenus en ligne, expertisés, gratuits et sans publicité.



Il s'agit d'informer les post-bacheliers sur leur orientation, les aider à trouver un logement, un stage, un job, préparer un entretien d'embauche, les informer en matière d'actualité générale et de culture et bien entendu, les épauler par des contenus pédagogiques dans leurs cours.



"Les habitudes ont été créées": les lycéens sont habitués à Lumni, ils iront tout naturellement sur la nouvelle offre en tant qu'étudiant, a estimé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, lors d'une conférence de presse de présentation à la Cité Universitaire à Paris.



Parmi les contenus proposés, une carte de France interactive, préparée avec l'aide de France 3 régions et les locales de Radio France, où sont recensées toutes les informations utiles pour les étudiants au niveau local: job, logement, services sanitaires etc...



Actuellement, Lumni pour les enfants et adolescents compte 1,8 million de visiteurs mensuels. Un parent sur deux, un prof sur deux et un élève sur deux connaît cette offre, a souligné Laurent Vallet, PDG de l'Institut national de l'audiovisuel.



Lumni à l'attention des étudiants ne s'est pas fixé d'objectif chiffré d'audience. "On cherche à être utile. On se dit que si on est utile, l'audience suivra", a dit Delphine Ernotte Cunci, PDG de France Télévisions.