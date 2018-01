Lana Tetuanui finance une fontaine publique à Atuona

HIVA OA, 23 janvier 2018 - La sénatrice Lana Tetuanui consacre 2,98 millions Fcfp de sa réserve parlementaire 2017 au programme d’aménagement des fontaines publiques d’eau potable de Hiva Oa.



Lana Tetuanui et Étienne Tehaamoana, le maire de Hiva Oa, ont annoncé mardi matin un partenariat financier pour l’aménagement de deux des quatre fontaines publiques d’eau potable en projet sur cette île du groupe sud de l’archipel des Marquises.



Il s’agit d’un accord par lequel la sénatrice accorde 25 000 euros (2,98 millions Fcfp) de dotation tirée sur sa réserve parlementaire 2017. La somme permet de financement un poste publique de distribution d’eau couplé à un dispositif de potabilisation. En contrepartie de ce financement, la municipalité s’est engagée à prendre à sa charge le financement d’un second poste pour une somme équivalente.



Pour l’instant la commune du sud des îles Marquises dispose déjà de deux fontaines publiques en fonction, au complexe sportif de Atuona et sur le site du collège et de l’école primaire, où sont scolarisés 150 enfants.



Quatre autres fontaines publiques d’eau potable sont en projet, à Taaoa, à Hanahiapa, au lotissement de Hiva Oa et en fond de vallée de Atuona. Les financements seront en partie obtenus par de biais de subvention de la Délégation au développement des communes (DDC). En août, l'île de Hiva Oa comptait 2243 habitants.