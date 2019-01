Lana Tetuanui et Alain Christnacht répondent à la polémique sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Reconnaissant un système qui « a conduit à très peu d’indemnisation », il fallait selon Alain Christnacht trouver un autre moyen de déterminer si la maladie a bien un lien avec les essais nucléaires et donc réserver cette indemnisation aux seules victimes des essais. « Une personne ayant séjourné 48 heures en Polynésie, et contractant quelques années plus tard un cancer, pouvait très bien demander une indemnisation », justifie Alain Christnacht. « On a regardé tous les textes, et on a trouvé cette règle d’1 mSv, dans le code de la Santé publique, qui est la dose limite en-dessous de laquelle il ne peut y avoir aucune conséquence pour les personnes (…). Quand vous prenez un vol intercontinental, vous recevez 3 mSv », explique Alain Christnacht. Les dossiers admis en 2018, avec cette base d’1 mSv, comportaient selon le président du CIVEN des doses allant d’1 à 5 mSv.



Et pour Alain Christnacht, le résultat est là : entre 2010 à 2017 inclus, seulement 11 demandes émanent de personnes domiciliées en Polynésie ont vu leur dossier admis par le CIVEN, avec à l’époque la notion de risque négligeable. Mais depuis l’application de la loi EROM et sur la seule année 2018, 75 personnes ont vu leur dossier admis (sur 100 dossier déposés), avec ce nouveau seuil d’1 mSv.



Assurant toute sa « confiance » envers le président du CIVEN, la commission de cadrage et sa présidente Lana Tetuanui ont donc acté ce seuil dans son rapport remis en novembre, et dont les préconisations devaient faire l’objet d’un amendement « introduit par le gouvernement et validé par la commission de cadrage ». Cet amendement, voté fin décembre, intégrait donc l’officialisation de cette nouvelle méthode, mais aussi l’augmentation des crédits du CIVEN pour assurer le nombre croissant des dossiers positifs (budget abondé de 2 millions d’euros, le CIVEN aura 12 millions d’euros pour l’année 2019), le transfert total du terrain militaire sur lequel le futur Centre de mémoire des essais doit voir le jour et enfin, le retrait de la date limite du 20 décembre 2018 qui fermait l’opportunité des ayant-droits de déposer un dossier. C’est surtout ce dernier point qui a obligé le gouvernement à déposer cet amendement rapidement.



« On ne comprend pas trop le procès d’intention sur le CIVEN et l’amendement » a regretté Alain Christnacht. « Nous assumons totalement nos responsabilités » a insisté la sénatrice Lana Tetuanui, qui a dénoncé une « polémique » qui « remet en cause le travail de la commission ». « Je respecte le travail mené par nos associations. Nous avons aussi réussi à convaincre nos élus locaux pour mettre tout le monde dans la boucle, surtout sur les transmissions des demandes de dossier. Nous avons pu faire traduire dans la langue du pays le formulaire de demande d’indemnisation. Le Pays s’est donné les moyens de renforcer le Centre médico-social, outre le CIVEN qui mis des moyens supplémentaires », notamment le déplacement des médecins experts en Polynésie pour expertiser les malades, voulu par Alain Christnacht. Le prochain déplacement aura par ailleurs lieu en avril prochain.