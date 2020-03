Lamartinière, Nehemia et Tetuanui vers les Mondiaux de chasse sous-marine

Tahiti, le 9 mars 2020 - Dell Lamartinière a remporté samedi à Arue le titre de champion de Polynésie 2020 de chasse sous-marine. Il a devancé d'un rien Tepou Nehemia et Steeve Tetuanui. Ces trois chasseurs représenteront le fenua pour les prochains Championnats du monde qui se tiendront en Italie, en septembre prochain.



Pour cette deuxième journée de compétition, les chasseurs ont été lâchés dès 8 heures au large de l'embouchure de la Papeno’o, sur le "Toa Hubert", une zone de pêche connue pour être particulièrement poissonneuse. Les pêcheurs ont eu droit à huit heures de concours pour ramener le maximum de prises.



Au terme de cette journée, la gagne s'est une nouvelle jouée entre Lamartinière et Nehemia. Mu, 'utu, pa'ati, va'u, les deux chasseurs expérimentés avaient attrapé le même nombre de poissons. La différence s'est faite à la pesée. La balance a penché du côté de Dell Lamartinière, sacré champion de Polynésie 2020, devant Tepou Nehemia. Le podium de championnat est complété par Steeve Tetuanui.



Cette dernière journée de championnat a également permis d'établir la sélection tahitienne qui partira en septembre prochain en Italie, pour les prochains Mondiaux de chasse sous-marine. Une sélection établie sur le cumul des résultats des championnats 2019 et 2020. Le fenua sera ainsi représenté en Sardaigne par Tepou Nehemia, Dell Lamartinière et Steeve Tetuanui.