"Lâchez-vous", les soldes débutent le 24 janvier !

Papeete, le 23 janvier 2018- Les premiers soldes de l'année 2018 commencent ce matin pour s'achever le dimanche 11 février à minuit. En tout, ce sont plus de 400 commerces de Tahiti et des îles qui participent à ces deux semaines d'offres spéciales et de prix sacrifiés.



A vos marques, prêts, partez, les soldes 2018 débutent ce matin à Tahiti, à Moorea, à Raiatea et même aux Marquises. Vous n'avez plus rien à vous mettre -ou plutôt vos placards sont pleins- mais vous rêvez de ce nouveau tricot et les finances sont plutôt maigres après les fêtes, alors n'hésitez plus c'est Le moment, les premiers soldes de l'année 218 sont faits pour vous !

Fixées sur proposition de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), après enquêtes de satisfaction et consultation auprès des associations et fédérations de commerçants, le Conseil des ministres a validé les dates des premiers soldes de l'année du 24 janvier au 11 février.

Durant ces deux semaines, les commerçants proposent des réductions pouvant aller jusqu'à -70% pour certaines enseignes. Des produits à prix sacrifiés seront également proposés sous les chapiteaux devant les commerces du centre-ville de Papeete.

De quoi vous faire plaisir !