Labo d'ice : cinq nouvelles interpellations

PAPEETE, le 22 janvier 2019 -Suite à l'arrestation d'un couple pris en flagrant délit de fabrication d'ice le 19 janvier dernier à Tautira, la brigade de recherches de Faa'a et la brigade de gendarmerie de Taravao ont procédé à cinq nouvelles interpellations ce lundi à Papeete et Taravao.



Le 19 janvier dernier, un homme et une femme ont été interpellés à Tautira alors qu'ils étaient en train de fabriquer de l'ice. Les forces de l'ordre, asssités du GIGN et du PSIG, ont procédé à cinq nouvelles interpellations ce lundi dans le centre-ville de Papeete et à Taravao.



Selon nos informations, ces personnes étaient en possession de médicaments et de produits chimiques destinés à fabriquer de la méthamphétamine. Actuellement en garde à vue, ces individus pourraient être présentés devant un juge d'instruction dans un délai de 96 heures maximum.



Comme l'avait indiqué le procureur de la République ce lundi lors d'une conférence de presse, l'affaire a démarré suite à des renseignements fournis au parquet selon lesquels il y avait des achats en quantité anormale de médicaments en vente libre auprès de pharmacies de la Presqu'île.