Labellisation des projets “La mer en commun”

Tahiti, le 9 janvier 2025 - Suite à l'annonce du président de la République, Emmanuel Macron, déclarant 2025 comme étant l'année de la mer, le haut-commissariat invite les différents acteurs en lien avec l'océan à labelliser leurs projets. L'objectif : donner plus de visibilité aux actions, événements et projets menés pour contribuer à la “maritimisation des esprits”.



Dans le cadre de la prochaine conférence des Nations unies dédiée à l'océan, qui aura lieu à Nice au mois de juin prochain, le président de la République, Emmanuel Macron, a décrété l'organisation d'une “année de la mer” en France. L'enjeu étant, avant de réunir les différents pays pour débattre de l'avenir de l'océan et susciter des engagements collectifs ambitieux, d'effectuer ce travail à l'échelle nationale. Et afin d'appuyer son message, l'État a mis en place une procédure de labellisation pour donner plus de visibilité aux actions, événements et projets dont l'objectif est d'encourager la “maritimisation des esprits”.



À ce titre, le haut-commissariat de la Polynésie française invite les administrations de l'État et ses opérateurs, les associations, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore les entreprises du Fenua, à participer à cette démarche via le site : https://mer.gouv.fr/la-mer-en-commun.



“La Polynésie française est fortement mobilisée pour mettre en avant la force de son modèle de préservation et de valorisation de l'océan”, affirme le haut-commissariat de la Polynésie française. “Tous les acteurs sont donc invités à participer à cette démarche qui contribuera à mettre en lumière la Polynésie, qui est au cœur des enjeux de l'année de la mer et de la conférence de Nice sur l'océan. Les projets peuvent prendre diverses formes comme des spectacles, expositions, conférences ou encore des actions sur le terrain. L'objectif étant de faire connaître au plus grand nombre l'importance des enjeux maritimes, de faire aimer l'univers marin ou encore de susciter l'envie d'agir pour l'océan. La labellisation sera ouverte en continu sur l'ensemble de l'année 2025 et des vagues successives de nouveaux projets labellisés seront annoncées chaque mois.”