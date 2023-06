La zone industrielle de Faratea va accueillir huit nouveaux locataires

Tahiti, le 28 juin 2023 – Le conseil d’administration de G2P a autorisé, mardi, l’établissement, propriétaire de la zone industrielle de Faratea, à signer neuf baux d’une durée de 2 à 25 ans sur la zone industrielle et dans les locaux des pôles alimentaires et mécaniques, inaugurés récemment. Sept sociétés ainsi que la Direction de la santé devraient s’y installer prochainement.



“La zone industrielle de Faratea enclenche la vitesse supérieure.” C’est du moins ce qu’annonce la présidence dans un communiqué alors que le conseil d’administration de l’établissement public G2P, présidé par le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, s’est réuni mardi. Il a autorisé l’établissement, qui a obtenu la pleine propriété de la zone industrielle en 2017, à signer neuf baux d’une durée de 2 à 25 ans, dans la zone industrielle de Faratea et dans les locaux des pôles alimentaires et mécaniques, inaugurés le 15 juin dernier, donnant ainsi “un coup d’accélérateur important à la dynamisation” de la zone longtemps restée “en sommeil”. Lors de cette inauguration, le ministre Jordy Chan avait rappelé le souhait du gouvernement de faire de Taravao “un second pôle d’activité”, alors que les zones industrielles de la zone urbaine sont engorgées.

Plus de 18 000 m2 loués Le site de Faratea, d’une superficie de 15 ha à l’entrée de la Presqu’île, a été aménagé et divisé en 44 parcelles d’environ 2 000 m² chacune, constituant un lotissement fermé et sécurisé. Il dispose également d’un réseau hydraulique dédié avec un système d’assainissement indépendant. Les baux que G2P est autorisé à signer depuis mardi représentent neuf parcelles d’une superficie totale de 18 114 m² de la zone industrielle, et six des huit hangars des pôles alimentaires et mécaniques de Faratea. Au total, sept sociétés et un service administratif devraient y lancer prochainement leurs activités.



“Si les parcelles nues n’ont pas suscité l’intérêt immédiat des investisseurs, ce n’est plus

le cas aujourd’hui”, se félicite le ministère des Grands travaux et de l’Équipement, qui espère “que ces signatures en entraînent de nouvelles”. G2P aurait déjà, selon le communiqué, été approché pour d’autres projets. Les signatures seront officiellement formalisées prochainement.

Qui va s’installer à Faratea Sept sociétés et un service administratif vont pouvoir prochainement signer leur

contrat de location avec G2P et lancer leurs activités.

-SAS Tahitian Islander : location de parcelles afin d’y construire un hangar pour son activité de distillerie.

-SARL Fenua Steel : parcelles afin d’y construire un hangar destiné à accueillir son activité de construction de bâtiments en acier mince galvanisé, en partenariat avec la société néo-zélandaise Blue Scope.

-SARL Tahiti Oil Factory :parcelle afin d’abriter son activité principale de fabrication de monoï d’appellation et d’origine contrôlées et occuper le hangar n°1 du pôle alimentaire pour y développer la transformation et le conditionnement du monoï.

-SARL Fenua Wood : parcelle ses activités de commerce et de valorisation du bois local, ainsi que la transformation des produits issus des chantiers et install dans le hangar n°8 du pôle mécanique es bureaux et magasin de vente de bois de son activité de scierie et de transformation du bois local et des dérivés issus des chantiers.

-SARL La Fromagerie de Tahiti : hangar n° du pôle alimentaire développer son activité de fabrication de fromage et autres produits laitiers.

-SAS Tahiti Marine Biotech :hangar n°3 du pôle limentaireinstaller une écloserie destinée à la valorisation de l’holothurie (concombre de mer)

-Vini Vini Mareyage :hangar n°4 du pôle alimentaire pour développer ses activités de préparation alimentaire

-La Direction de la santé :hangar n°5 du pôle mécanique, d’une superficie de 148 m², afin d’y stocker des équipements le temps de la réhabilitation de l’hôpital de Taravao. e bail est prévu le temps de la livraison du chantier du nouvel hôpital de Taravao.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 28 Juin 2023 à 17:34 | Lu 308 fois