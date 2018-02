La voiture lancée par Falcon Heavy filmée en direct depuis l'espace

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 06/02/2018 - Plusieurs centaines de milliers de personnes ont suivi en direct sur internet mardi l'épopée de la voiture propulsée dans l'espace par la fusée Falcon Heavy, donnant lieu à des images spectaculaires du véhicule et de "Starman", son conducteur factice, avec vue imprenable sur la planète Terre.



"Apparemment, il y a une voiture en orbite autour de la Terre", a tweeté le richissime et fantasque fondateur de SpaceX, Elon Musk avec un lien renvoyant vers la vidéo de cette mise en scène digne d'un film de science-fiction.



Pourtant les images, bien réelles, ont montré la voiture de sport Tesla --l'autre entreprise phare d'Elon Musk-- et le mannequin Starman, référence à un morceau de David Bowie, recouvert d'un scaphandre blanc assis sur le siège passager, un bras au volant, l'autre accoudé à la portière.



"Ne paniquez pas!", enjoignait un petit écriteau placé sur le tableau de bord, clin d'oeil au "Guide du voyageur galactique", célèbre roman de science-fiction, tandis que la planète Terre, dont on distinguait clairement les mers et continents, se reflétaient sur la carrosserie rouge cerise du véhicule électrique.



Ultime détail, non visible à l'image, la légendaire chanson "Space Oddity" de David Bowie, est jouée en boucle par l'auto-radio du véhicule.



Plusieurs caméras ont montré différents plans de la voiture, toujours attachée à la partie supérieure de la fusée, se dirigeant vers la planète Mars.



"J'adore l'idée d'une voiture dérivant apparemment à l'infini dans l'espace et qui sera peut-être découverte par une race extraterrestre dans des millions d'années", avait imaginé l'an dernier M. Musk, qui prépare depuis 2011 ce lancement ne ressemblant à nul autre.



La fusée Falcon Heavy a décollé avec succès depuis Cap Canaveral en Floride à 20H45 GMT mardi et deux de ces trois lanceurs ont accompli la prouesse de reposer sur Terre quelques minutes plus tard.