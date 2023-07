La voile et le partage à Moorea

Tahiti, le 17 juillet 2023 - Une nouvelle édition de la Tahiti Moorea sailing se déroulera du 21 au 24 juillet.





Chaque année, de nombreux voiliers de plaisance traversent le Pacifique et font escale en Polynésie, où ils séjournent en moyenne 3 mois, entre les Marquises, les Tuamotu et l’archipel de la Société.



Et chaque année depuis 16 ans, les acteurs du tourisme nautique se mobilisent pour leur offrir un accueil chaleureux en les invitant à participer à la Tahiti Moorea Sailing RDV. Le rendez-vous est organisé cette année du 21 au 24 juillet 2023, entre Tahiti et Moorea. Déjà plus d’une vingtaine de voiliers répondent présents.



Ainsi durant 4 jours, ces plaisanciers internationaux auront l’occasion de se voir couronnés de fleurs de tiare, de découvrir les chants, les danses, et les mets polynésiens. L’idée est de leur faire découvrir la culture en les amenant à danser, à faire du va’a, à lever les pierres, à tresser des ‘ete, à courir comme des porteurs de fruits… Ils sont acteurs de ces animations et non pas spectateurs, et c’est ce qui leur plait.

Un rendez-vous centré sur l'échange L’objectif est aussi de permettre à la population de mieux connaître et mieux comprendre le mode de vie de ces touristes plaisanciers, et c’est pourquoi, chaque bateau participant à la Tahiti Moorea Sailing RDV, est invité à accueillir à son bord des Polynésiens, le temps de la traversée de Papeete à Moorea. Ainsi avec l’aide de la cellule en charge de la jeunesse de la ville de Papeete, ce sont cinq jeunes de 12 à 16 ans qui embarqueront pour une journée en mer à la découverte du monde de la plaisance – et probablement s’exercer un peu à parler anglais ! Mais il reste encore des places pour d’autres personnes le souhaitant.



Après un accueil le vendredi à la mairie de Papeete, puis la traversée à la voile le samedi vers Moorea, la journée du dimanche dans le magnifique domaine Kellum en baie de Opunohu, sera le cadre de leur initiation au va’a, aux sports traditionnels, et l’occasion de découvrir les créations des artisans de Moorea. Alors que le lundi sera consacré à des sessions de briefing sur la navigation et les règlementations à respecter aux îles du Vent et aux Raromata’i. Durant la pause déjeuner, avec la collaboration de l’association Tahitian Historical Society, des jeunes de Opunohu iront visiter ces bateaux de voyages.

Une meilleure intégration de la plaisance La Polynésie est leader dans le Pacifique Sud insulaire en termes de plaisance internationale. C’est pour cela que cette année, une importante délégation d’acteurs du tourisme et du nautisme des Tonga, des Fidji, des Vanuatu et de Nouvelle-Zélande fera le déplacement pour promouvoir auprès de ces plaisanciers leurs propres escales plus à l’ouest de Tahiti. Ce déplacement permettra aussi un échange d'expériences autour des événements nautiques tels qu'ils sont organisés en Polynésie afin de s’en inspirer pour en créer aussi chez eux. Pour ces représentants du Pacifique, cette niche touristique doit se développer davantage dans leurs îles ces prochaines années.



“Accueillir des plaisanciers internationaux, c'est aussi bien les informer, et créer des interactions positives avec la population. Je pense que de telles initiatives contribuent à une meilleure intégration de la plaisance. Cela a du sens, et c’est ce qui nous motive depuis 16 ans”, indique Stéphanie Betz coordinatrice de cette manifestation.





Rédigé par D'après communiqué le Lundi 17 Juillet 2023 à 19:53 | Lu 109 fois