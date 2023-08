La visite d'Etat de Charles III en France reprogrammée en septembre

Paris, France | AFP | dimanche 13/08/2023 - La visite d'Etat en France du roi Charles III d'Angleterre, qui avait dû être reportée in extremis fin mars dernier à cause des risques de violences en pleine contestation de la réforme des retraites, devrait désormais avoir lieu en septembre, a affirmé dimanche le quotidien Sud-Ouest.



Interrogé par l'AFP, l'Elysée s'est refusé à tout commentaire sur cette visite qui, selon Sud-Ouest, conserverait deux étapes à Paris et à Bordeaux.



Le 24 mars, le président Emmanuel Macron avait dû annoncer le report de la venue du souverain britannique seulement deux jours avant son arrivée prévue. La France venait de connaître neuf journées de manifestations contre le report à 64 ans de l'âge de la retraite, les dernières émaillées d'incidents et de violences. Et une dixième était prévue pendant la visite d'Etat.



Selon Downing Street, c'est la France qui avait demandé le report de ce déplacement, qui devait être la première visite officielle à l'étranger du roi depuis son accession au trône. Il s'est finalement rendu en Allemagne, un voyage qui devait suivre son déplacement en France.



Selon Sud-Ouest, Charles III et la reine consort Camilla seraient désormais accueillis en France autour du 20 septembre, avec une étape à Bordeaux prévue le 22 septembre.