La vie étudiante décryptée

Tahiti, le 30 septembre 2021 - Une enquête sur les conditions de vie des étudiants est organisée par l’ISPF du 4 au 31 octobre.



C’est une première en Polynésie : L’Institut de la statistique (ISPF) lance jusqu’au 31 octobre une enquête sur les conditions de vie des étudiants des établissements publics ou privés en Polynésie. Etudes, financement, consommation, logement… : Une mobilisation de tous les étudiants des établissements publics ou privés est attendue afin que les résultats soient représentatifs de l’ensemble de la population et en donne une description complète. Cette enquête est commanditée par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), en association avec l’Université de la Polynésie française, le ministère de l’Education et le syndicat Avenir Etudiant. Les données collectées seront uniquement conservées anonymisées à l’Institut de la statistique de la Polynésie française. Elles seront utilisées à des fins statistiques, de recherche et de conseils pour les futures politiques publiques en faveur de la jeunesse.