La vidéo d'Emmanuel Macron aux Polynésiens

Tahiti, le 6 avril 2022 – Emmanuel Macron s'est adressé aux Polynésiens dans une vidéo durant laquelle il rappelle son attachement au fenua, donne les axes de son programme pour le territoire et appelle les électeurs à lui faire confiance pour un prochain quinquennat.



Après avoir envoyé une lettre ouverte aux Polynésiens la semaine dernière, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, a souhaité la compléter par une vidéo "avec les mots du cœur". Dans un enregistrement de quatre minutes et demi, le président s'est adressé aux électeurs polynésiens, en débutant par un "Vous me manquez". Après avoir rappelé son attachement au fenua et à ses richesses, il a détaillé le projet qu'il a pour le territoire pour "améliorer le quotidien", "faire bouger les choses" et "préparer l'avenir".



Le président français a ensuite souligné "la place particulière de la Polynésie à cause du fait nucléaire", répétant que "la Nation a une dette envers la Polynésie" et "assumant" le statut de puissance nucléaire de la France, prônant la transparence, "seul chemin pour avancer" selon lui.



Parmi les axes prévus pour le fenua dans son programme, Emmanuel Macron promet notamment un meilleur accès à la santé, la lutte contre l'augmentation des prix, le développement des énergies vertes, le développement économique avec une pêche et un tourisme durable. Il insiste également sur l'importance de conforter la présence de la France dans le Pacifique. Enfin, pour conclure, il demande aux Polynésiens, avec "humilité" et "détermination", de lui faire confiance pour un nouveau quinquennat.