La vallée de Haumau'a fermée aux non-résidents

Tahiti, le 8 avril 2020 - Les habitants de la vallée de Haumau'a, à Papara, où un cas de coronavirus a été détecté lundi, ont décidé de leur propre chef d'interdire l'entrée aux personnes non-résidentes de la zone. Une initiative saluée par Gaston Tunoa, maire de la commune.



“Entrée strictement interdite aux non-résidents. Sauf urgence médicale. Restez chez vous !” Le message inscrit sur un panneau installé dans le fond de la vallée de Haumau'a à Papara, est très clair. A côté de ce panneau, les habitants de la zone ont également décidé d'installer une chaîne pour contrôler les allées et venues. “Il y a encore beaucoup de voitures et personnes qui circulent par ici. On leur fait comprendre qu'ils ne peuvent plus se rendre au fond de la vallée, ni aller se baigner à la rivière. Il faut que l'on protège nos familles”, a indiqué un résident du fond de la vallée.



A l'origine de cette initiative, Teiva Tetuanui, pompier de la commune de Papara mais également habitant de Haumau'a. “C'est suite à une réunion que l'on a eu lundi avec le maire qu'on a eu l'idée avec les habitants de la vallée d'interdire l'entrée aux non-résidents. Il y a trente familles qui résident dans cette zone et il faut penser à leur sécurité”, a confié l'intéressé.