La vague Covid déjà sur le retrait

Tahiti, le 14 décembre 2022 - Selon le dernier rapport épidémiologique hebdomadaire de la Direction de la Santé, la nouvelle vague de Covid, qui grossissait ces dernières semaines, diminue. Des chiffres qui restent malgré tout “sous-estimés” en raison du peu de tests réalisés.



La vague de Covid s’effondre déjà. Comme chaque semaine, la plateforme Covid a publié mercredi son bulletin épidémiologique. Après avoir constaté une forte hausse de cas Covid les semaines passées, la nouvelle vague redoutée semble déjà sur le ressac. Une baisse des contaminations en particulier à Tahiti, selon le dernier dernier bilan hebdomadaire. Mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, prévient la plateforme Covid, en raison du nombre très faible de tests réalisés et rapportés (356). Ce qui pousse l’instance à estimer que l’épidémie est “très probablement sous-estimée”.



Des cas relevés partout en Polynésie



Selon les dernières données, 307 cas actifs sont répertoriés sur le territoire dont trois hospitalisations. Parmi eux, 269 sont enregistrés aux îles Sous-le-vent, 17 aux Tuamotu, trois aux Australes et quatre aux Marquises. Le rapport indique également que près de 75% de la population n’a pas reçu de rappel vaccinal récent. Pour continuer à lutter contre l’épidémie, un vaccinodrome temporaire, qui dispensera des vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière, est installé samedi, de 8 heures à 15 heures, à la présidence.