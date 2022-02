La vaccination sur un petit rythme

Tahiti, le 13 février 2022 - La vaccination s'est poursuivie la semaine dernière sur un rythme un peu en deçà des semaines précédentes, alors que 78,6% de la population des plus de 12 ans est aujourd'hui entièrement vacciné.



Bon étalon du rythme de la vaccination en Polynésie, le vaccinodrome de la présidence a de nouveau tourné durant toute la semaine écoulée et ce week-end. La fréquentation a néanmoins ralenti par rapport aux semaines les plus récentes, avec “seulement” 815 personnes vaccinées samedi et 357 dimanche matin. Chiffre intéressant, chaque jour en moyenne 10% des usagers du vaccinodrome sont des primo-vaccinés. Ceci alors que pas moins de 78,6% de la population des plus de 12 ans dispose d'un schéma vaccinal complet.



Le vaccinodrome de la présidence sera fermé cette semaine les lundi et mardi. Il rouvrira ses portes à partir de mercredi (8h-15h), puis jeudi (8h-15h), vendredi (8h-14h), samedi (8h-16h) et dimanche (8h-12h).