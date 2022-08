La vaccination contre le Covid se réorganise

Tahiti, le 24 août 2022 – La dernière vague de Covid étant passée, la plateforme Covid-19 du Pays annonce la fermeture du vaccinodrome de la présidence. En revanche, la vaccination se poursuit aux lieux habituels. L'occasion également de dresser un bilan des dernières opérations : plus de 3 600 personnes ont reçu une dose de vaccin depuis début juillet. Il s'agissait à 93 % de rappels.



Lors de la dernière vague de Covid, en juillet dernier et début août, la plateforme Covid-19 a réactivé le vaccinodrome de la présidence. Six vaccinodromes ont été organisés depuis le 9 juillet sous le chapiteau. Durant cette période, 3 627 personnes ont pu bénéficier d’une dose de vaccin contre le Covid-19. Il s'agissait pour 93% d'entre elles d'une dose de rappel et majoritairement de la 4e dose puisque, selon le bilan dressé par la plateforme Covid-19 du Pays, 2 221 personnes âgées de 18 à plus de 80 ans ont reçu leur 4e dose, soit 61% de la fréquentation.



Dans un communiqué, le responsable vaccination et mobilisation communautaire de la plateforme Covid-19, Daniel Ponia, informe de l'arrêt du vaccinodrome de la présidence en raison de l'accalmie de l'épidémie, car cela demandait une logistique lourde. En revanche, la vaccination se poursuit. Un vaccinodrome sera mis en place, samedi 27 août, de 7h30 à 14h, dans la salle de sport de la section de commune de Papeno'o. L'Ifsi Mathilde Frébault à Mamao, accueillera quant à lui le public les samedis 24 septembre et 15 octobre, de 8h à 11h30. Enfin, les centres de vaccination (Ifsi, dispensaire de Papara, mairie annexe de Toahotu) restent ouverts du lundi au vendredi pour continuer la vaccination contre le Covid-19.