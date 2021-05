La vaccination : condition à la réouverture du ciel

Bora Bora, le 9 mai 2021 – Samedi, la venue du ministre des Outre-mer à Bora Bora était chronométrée. En quelques heures, Sébastien Lecornu a visité le vaccinodrome avant de s'entretenir avec des acteurs de l’économie touristique du fenua, chargés d'attentes. Très attendu sur la réouverture du ciel, le ministre a réaffirmé qu'elle dépendra du niveau de vaccination des Polynésiens.



Arrivé samedi peu avant midi sur la Perle du Pacifique, le ministre des Outre-mer a été accueilli à sa descente de l'avion par le tāvana Gaston Tong Sang. Sébastien Lecornu était accompagné notamment du haut-commissaire Dominique Sorain, du président Édouard Fritch, de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau et du ministre de la Santé Jacques Raynal.



Le ministre a ensuite pris la direction d’un hôtel situé sur un motu avant de se rendre sur l’île principale, où l’attendait la quasi-totalité des élus de Bora Bora devant le vaccinodrome duquel il a eu droit à une visite guidée.



« C’est le niveau important de vaccination qui va permettre de rouvrir petit à petit les frontières »



Direction ensuite la mairie pour une réunion avec une douzaine d’acteurs de l’économie touristique du fenua, dont les attentes étaient nombreuses. Parmi eux, Ségolène Picard, co-directrice de la société Tahiti Yacht Charter, qui confiait avant la rencontre attendre quelques éclairages sur les points d’ombre concernant la réouverture de l’espace aérien en provenance de la France métropolitaine et de l’Europe. Sans oublier la question des familles avec enfants puisque ces dernières ne sont actuellement pas autorisées à fouler le sol polynésien sans quarantaine.



Au cœur des interrogations de cette réunion, bien sûr : le calendrier d'ouverture du fenua. À ce sujet, pas de date annoncée, le ministre a renvoyé vers la vaccination : “C’est le niveau important de vaccination qui va permettre de rouvrir petit à petit les frontières.” Le premier palier est franchi avec l’ouverture aux Américains vaccinés, mais les autres étapes ne pourront être gravies qu’avec l’avancée de l’immunité collective en Polynésie. Sébastien Lecornu précise qu’“il faut prendre le chemin de la vaccination pour atteindre 70-75 % de population vaccinée en Polynésie.” Il a au passage rappelé à la population polynésienne que tous les moyens sont mis à sa disposition pour qu'elle se vaccine facilement: ouverture aux plus de 18 ans, stock de vaccins en grande quantité, vaccinodromes le week-end et sans rendez-vous.



À la question de la demande d’assouplissement sur la quarantaine imposée aux familles, et tout particulièrement aux enfants, sa réponse a été sans équivoque : "Il n’est pas question de créer une entaille dans le protocole sanitaire à cause d’un tel assouplissement. Les dizaines [10 jours] de mise en isolement permettent de prévenir l’arrivée de variants de la Covid-19 sur le territoire polynésien. Il rajoute "un enfant porteur du variant sud-africain peut être contagieux sans avoir de symptôme."



Le ministre a également insisté sur la solidarité manifeste de l’État à la Polynésie française, à travers les aides, notamment le fonds de soutien pour les entreprises.



Les réponses apportées par Sébastien Lecornu au sujet de l’avenir touristique du fenua semblent satisfaire une grande partie des personnes présentes, même s'ils auraient préféré obtenir une date. Interrogé sur le sujet à la sortie de la réunion, Rainui Besineau, président du comité du tourisme de l’île, s'est dit rassuré au sujet des aides de l’État, il est cependant revenu sur le protocole indispensable mais compliqué pour poser le pied au fenua, un protocole qui malheureusement "en dissuade plus d’un."

Vers 17 heures, le ministre des Outre-mer a quitté Bora Bora en direction de Papeete.