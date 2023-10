La transition écologique au Women’s forum

Tahiti, le 10 octobre 2023 - Le Tahiti Womens’ Forum se tient le 17 octobre prochain à l’Hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa. La thématique choisie cette année est “La transition écologique et solidaire pour un monde en commun”.



Face aux urgences environnementales et sociétales qui rendent des prises de décisions et des adaptations nécessaires, pour son édition 2023, le Tahiti Women’s Forum a souhaité adresser la transition écologique et solidaire pour un monde commun. Le public et les intervenantes auront notamment l’opportunité d’échanger sur la contribution des sciences, de la technologie et de l’ingénierie dans la construction d’une transition écologique et solidaire, sur le rôle de l’entrepreunariat dans la mise en œuvre de modèles de développement respectueux des droits humains et de la justice sociale.

L’invitée d’honneur de cette édition sera Naïa Wateaou, présidente du Nouméa Women’s Forum, élue à l'assemblée de la Province Sud, présidente de la commission développement économique.



Par ailleurs, s’inscrivant dans une démarche inclusive, l’édition 2023 du Tahiti Women’s Forum a souhaité mettre en œuvre un partenariat avec le Centre Papa Nui qui accompagne des personnes porteuses de trisomie 21. Un groupe de pensionnaires du centre prendra en charge la logistique sur site, le jour de l’événement.



Tahiti Women’s Forum est une association loi 1901 qui a pour but, à travers la création d’événements et la conception de projets, d’apporter un éclairage sur les enjeux de la Polynésie française et du Pacifique insulaire d’aujourd’hui et de demain, de promouvoir et valoriser le rôle des femmes en tant qu’actrices d’un changement soutenable à travers leurs initiatives dans la sphère économique, sociale, environnementale et culturelle

Créé en 2017, le Forum est désormais ancré dans le paysage polynésien et connaît un rayonnement régional qui a abouti au lancement du Nouméa Women’s Forum en 2021.