La tour des juges bientôt terminée

La tour des juges pour l’épreuve de surf des Jeux olympiques 2024 à Teahupo’o est toujours en construction dans les ateliers de Nautisport Industries à Taravao. Des équipes d’ouvriers qualifiés et spécialisés en structures métalliques se sont relayées depuis le mois d’août pour sa fabrication en usine et son montage à terre. Mais pour l'heure, il n'y aucune certitude quant au maintien de son implantation sur le récif de Hava'e.



Sa version d'origine a été balayée par les associations de défense de l'environnement, craignant un impact irréversible sur l'écosystème du récif pouvant engendrer la ciguatera. À l'écoute de ces inquiétudes, le président du gouvernement a préféré suspendre toute décision à une nouvelle étude qui devrait être rendue aujourd'hui, qui porte notamment sur la faisabilité de poser la nouvelle tour sur les plots existants de la tour WLS. Un compromis qui pourrait satisfaire tout le monde.



Rappelons que le coût de la nouvelle tour a été évalué à 527 millions de francs, avec un cofinancement de l'État et du Pays à hauteur de 50% chacun. À ce prix-là, compte tenu de l'enjeu du choix de Teahupo’o et au vu de l'avancée de la construction de la tour, des solutions devront être définies pour que la tour soit implantée comme prévu sur le récif de Hava'e. Le rapport de faisabilité tant attendu donnera plus de précisions à ce sujet. En attendant, la tour est en phase finale de réalisation. À suivre.