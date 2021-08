La tempête Grace se renforce en ouragan et se dirige vers les côtes du Mexique

Cancún, Mexique | AFP | mercredi 18/08/2021 - La tempête tropicale Grace qui traverse les Caraïbes s'est renforcée mercredi en ouragan de 1ere catégorie et est en approche des côtes du Mexique et ses stations balnéaires qui se préparent à son arrivée jeudi.



Selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), basé à Miami, Grace soufflait à 15h00 GMT des vents soutenus de 120 km/h et se trouvait à 105 km des îles Caïmans et à 560 km de la station balnéaire de Tulum, au Mexique.



"Grace devrait toucher terre dans la péninsule (mexicaine) du Yucatan jeudi matin, et se déplacer sur le sud-ouest du golfe du Mexique tôt vendredi", a déclaré le NHC qui s'attend à ce que l'ouragan se renforce encore sur les eaux caribéennes.



L'Etat mexicain de Quintana Roo, qui possède un long littoral sur les Caraïbes et abrite les principales destinations touristiques du pays, dont Cancun, se préparait à l'arrivée de l'ouragan qui devrait toucher terre aux environs de Tulum, où se trouve un site archéologique maya.



La protection civile a déjà mis en place 85 abris pour accueillir la population la plus vulnérable.



Dans les supermarchés de Cancun, certains habitants faisaient des réserves de nourriture malgré les appels des autorités à ne pas céder aux achats de panique.



"On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus", a déclaré Hortencia Rodriguez, femme au foyer de 41 ans. "Avec Wilma, nous n'étions pas préparés et nous avons été durement touchés", a-t-elle rappelé en référence à l'ouragan de catégorie 5 (le plus haut niveau sur l'échelle de Saffir-Simpson) qui a frappé Cancun en 2005.



Les météorologues estiment que Grace mettra 18 heures pour traverser la péninsule du Yucatan pour ressortir dans le golfe du Mexique avant de toucher à nouveau terre samedi au sud de l'Etat de Tamaulipas (nord-est).



La tempête tropicale Grace a dans sa course traversé la République dominicaine et Haïti qui venait d'être frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,2 samedi qui a fait au moins 1.941 morts.