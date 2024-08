La tempête Ernesto devient un ouragan, s'éloigne de Porto Rico

Miami, États-Unis | AFP | mercredi 14/08/2024 - La tempête tropicale Ernesto s'est transformée en ouragan mercredi, a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC), et continue de s'éloigner de Porto Rico, où elle a entraîné des fortes pluies.



Mercredi matin, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents allant jusqu'à 120 km/h, a indiqué le NHC dans son dernier bulletin.



A Porto Rico, la tempête a laissé plus de 600.000 foyers sans électricité, a annoncé Luma Energy, l'entreprise privée gérant le réseau de l'île.



Le réseau électrique portoricain subit de fréquentes pannes depuis le passage de l'ouragan de catégorie 4 Maria en 2017.



La rivière Canovanas, dans le nord-est de l'île, est sortie de son lit, selon la chaîne Telemundo. Selon le NHC, des précipitations importantes continuent, faisant craindre des inondations ultérieures.



Les îles Vierges, situées à proximité, pourraient également connaître des "inondations importantes", selon l'organisme.



Ernesto se dirige plus au nord dans l'océan Atlantique mercredi et devrait s'approcher des Bermudes vendredi ou samedi.



Ernesto pourrait se renforcer en ouragan de catégorie 3 ou plus dans les prochains jours, selon le NHC.



Selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord, qui s'étend de début juin à fin novembre, doit être particulièrement agitée cette année notamment en raison de la chaleur des océans, qui alimentent les tempêtes et les ouragans.