La tempête Debby touche terre une 2e fois aux Etats-Unis

Washington, États-Unis | AFP | jeudi 07/08/2024 - La tempête tropicale Debby a de nouveau touché terre en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis, après avoir frappé une première fois cette région lundi faisant au moins six morts, a annoncé jeudi le Centre national des ouragans (NHC).



"Debby a touché terre près de Bulls Bay, en Caroline du Sud", a déclaré le centre de prévisions météorologiques américain dans son bulletin matinal, alertant sur le risque important d'inondations qui pèse toujours sur certaines zones des Etats de Caroline du Nord, Caroline du Sud et de Virginie-Occidentale.



La tempête Debby a touché terre une première fois lundi, balayant les côtes de Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1 - sur une échelle allant jusqu'à 5 - avec des rafales de vent à 130 km/h.



Elle a été rétrogradée en tempête tropicale plus tard dans la journée, mais les inondations qu'elle a engendrées ont causé la mort d'au moins six personnes.



Début juillet, l'ouragan Béryl avait déjà balayé les Caraïbes avant de frapper le Texas et la Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, faisant 18 morts.



Les scientifiques estiment que le changement climatique joue vraisemblablement un rôle dans l'intensification des tempêtes car la hausse de la température des océans augmente in fine l'énergie qui les alimente.