La tāvana de Pao Pao victime de vol avec violence

Tahiti, le 19 décembre 2022 - D’après les informations de TNTV, la maire de Pao Pao a été victime d’une tentative vol suivi de violence dans la soirée de dimanche. Trois individus mineurs et déjà connus des forces de l’ordre ont été mis en garde à vue.



Selon les informations de TNTV, Gina Kautai, tāvana de Pao Pao, a été victime dimanche soir d’une tentative de vol. Elle a également été la cible d’un coup de poing, après s’être retrouvée nez à nez avec l’un des jeunes hommes cagoulés.



C’est le gendre de la maire qui est intervenu pour maîtriser l’individu jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Les deux complices se sont eux enfuis sans intervenir. Ils étaient tous trois mineurs et bien connus des services de police. Les cambrioleurs ont été par la suite interpellés et sont actuellement en garde à vue.