Tahiti le 16 avril 2023 - Le leader du parti indépendantiste et tāvana de Faa'a Oscar Temaru, a affirmé après l'annonce des résultats que “la stratégie d'Édouard Fritch de mettre des maires sur sa liste n'a pas fonctionné". Et espère que la France "ne va pas continuer à pratiquer la politique de la chaise vide" en octobre prochain et qu'elle acceptera "la décision du peuple".





Comment analysez-vous la baisse du taux de participation par rapport aux dernières territoriales ?

“C'est peut-être les témoins de Jéhovah, je n'en sais rien. On ne sait pas combien ils sont mais je les respecte. Je ne sais pas globalement quel est le taux d'abstention mais c'est déjà une satisfaction qu'ici à Faa'a on dépasse les 50% de participation puisque nous sommes à 54%. C'est beaucoup.”



Édouard Fritch dit que c'est la division des partis autonomistes qui conduit à ce résultat. Il appelle au rassemblement des partis autonomistes au second tour. Qu’en pensez-vous ?

“Je ne sais pas. Il est en partie responsable de cette division au sein de la majorité. Il a géré les affaires du Pays pendant quelques années et j'espère qu'il y aura un changement parce que ce pays en a besoin. Il a besoin d'hommes et de femmes qui en veulent car il y a beaucoup de choses à faire.”



Que pensez-vous quoi de la stratégie d'Édouard Fritch de mettre des tāvana sur sa liste ?

“La stratégie d'Édouard Fritch de mettre des maires sur sa liste n'a pas fonctionné puisqu’aux législatives c'étaient les mêmes responsables, les mêmes tāvana qui représentaient le Tapura. Et la population n'a pas suivi les consignes de vote des différents partis politiques. Et cette fois-ci c'est encore les mêmes.”



Quelle est votre stratégie pour le second tour ?

“Je ne peux pas me prononcer pour le second tour parce qu'on n'a pas encore la totalité des chiffres. (…) Déjà Faaa et Punaauia je pense que c'est dans la poche. Dans la deuxième circonscription on a Paea, Papara, Teva i Uta, Teahupoo, Hitiaa o te ra, Vairao c'est énorme. Qu'est-ce qu'il reste de l'autre côté il n'y a plus rien. Ensuite sur la première circonscription Arue, c'est le Tavini qui est en tête, à Moorea il y a plusieurs communes aussi c'est le Tavini qui est en tête. Maintenant on n'a pas tous les chiffres.”



Comment vous analysez ces résultats ?

“ Je pense qu'avec les nouvelles technologies, la nouvelle génération s'informe et tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Et puis les jeunes demandent autre chose que ce que propose le programme des partis politiques. J'ai eu l'occasion de le dire : ce n'est pas le programme des partis politique qui va sortir notre Pays de la pauvreté. Il faut éradiquer la pauvreté dans notre Pays. Et puis ce ne sont pas les programmes qui vont sortir notre Pays de cette situation très difficile. 60% des familles vivent sous le seuil de la pauvreté, est-ce qu'on est conscient de cela ?”



En cas d’élection, vous ouvrirez-vous aux autres partis ?

“ Je pense que la grande question qu'il faudrait se poser est ‘Est-ce que la France est prête à assumer ses responsabilités’, parce qu’il y va de sa responsabilité dans tous les problèmes que nous voyons en ce moment. Il ne faut pas être amnésique. Avant 1963 la population avait une balance commerciale équilibrée et du jour au lendemain on est passé à une société d'économie de marché à l'économie de comptoir. Et déjà à cette époque cela ne pouvait aller trop loin et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On importe pour près de 45 milliards de produits alimentaires et ces milliards qui sortent tous les ans alors qu'il y a la possibilité de s'autosuffire.

Vous savez tous les mois d'octobre on fait un voyage à New York et j'espère que cette fois-ci, la France ne va pas continuer à pratiquer la politique de la chaise vide. On doit rencontrer la France parce qu’avec nos trois députés élus du Tavini, si on gagne la majorité à ces élections la France à un devoir, en tant que pays des droits de l'Homme, pays démocratique, elle doit accepter la décision du peuple. On doit se rencontrer pour parle de l'avenir.”