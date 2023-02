La statue du dieu A'a de retour au Pays

Tahiti, le 14 février 2003 – L'arrivée du ti'i A'a en Polynesie a fuité lundi par une photo prise par le ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. Elle sera exposée dès la réouverture du musée des îles, le 4 mars prochain.



Le ti'i A'a est enfin arrivé à Tahiti. Attendue depuis des années, la statuette du dieu A'a originaire de Rurutu, est désormais au fenua. La pièce archéologique est prêtée par le British Museum à la Polynésie française pour une durée de trois ans. C'est par un cliché du ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu que l'information a fuité, lundi. Son arrivée concorde parfaitement avec la réouverture du Musée de Tahiti et des îles prévue pour le 4 mars prochain. Cependant, la directrice du musée de Tahiti, Miriama Bono, n'a pas souhaité communiquer davantage à ce sujet : “Nous avions convenu d'attendre la conservatrice du British Museum qui arrive ce week-end, pour annoncer que le ti'i A'a était bien à Tahiti. Nous avons juste ouvert la caisse pour le montrer au ministre, mais nous l'avons refermée tout de suite après”. Miriama Bono a tout de même affirmé que la statuette sera bien “exposée dès la réouverture le 4 mars”.



Fin prêt pour la réouverture



Une quinzaine de pièces sont arrivées du Museum of Archaeology and Anthropology de Cambridge et du British Museum selon Miriama Bono. Notamment “le costume de deuilleur” qui “est bien arrivé”, a-t-elle révélé. La directrice du musée de Tahiti et des îles n'a cependant pas souhaité en s’étendre plus sur le détail des pièces confiées à son établissement : “la plupart des pièces que nous avons reçues ont déjà été annoncées”. Effectivement, la ceinture de chef Anaa, un taumi et un fare atua de l’archipel de la Societé, une statue de Rongo des Gambier ou encore un to'o mata et un Taavaha des Marquises, seront, vraisemblablement, exposés dès le 4 mars. La mise en place de toutes ces pièces, qui ont été conservées dans des caisses pendant leur voyage, va être une “opération longue et fastidieuse”, estime Miriama Bono. “Avec les pièces que nous avons reçues du musée du Quai Branly en décembre et celles réceptionnées récemment, on aura une vingtaine d'œuvres à présenter au public en plus des 600 que nous possédions déjà”, se félicite la directrice du Musée de Tahiti.