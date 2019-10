La star du MMA Conor McGregor annonce son retour en janvier

Moscou, Russie | AFP | jeudi 24/10/2019 - La star des arts martiaux mixtes (MMA), l'Irlandais Conor McGregor, a annoncé jeudi en Russie son retour à la compétition lors d'un combat en janvier à Las Vegas, un an après sa défaite face au Russe Khabib Nurmagomedov.



"Je voudrais annoncer au public le retour du célèbre Conor McGregor qui aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada", a-t-il lancé, parlant de lui à la troisième personne, lors d'une conférence de presse à Moscou, sans toutefois dévoiler le nom de son futur adversaire.

L'Irlandais, 31 ans, n'a plus combattu depuis sa défaite face à Khabib Nurmagomedov en octobre 2018. Leur combat avait été suivi d'une bagarre générale autour de l'octogone, le ring de la MMA, entre l'entourage des deux champions.

Pour ces incidents, la commission sportive du Nevada les avait ensuite condamnés à plusieurs mois de suspension et à de lourdes amendes.

Fin mars, McGregor avait finalement annoncé sa retraite sportive pour la deuxième fois, après une première pause de courte durée en 2016.

Depuis leur combat mouvementé, l'Irlandais et Khabib Nurmagomedov s'insultent et se provoquent très régulièrement sur les réseaux sociaux, laissant présager une revanche.

"Les Russes méritent qu'une revanche se tienne à Moscou. Et elle aura lieu", a affirmé jeudi Conor McGregor.

Surnommé "The Notorious" (Le Célèbre), l'Irlandais a longtemps été la figure de proue de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), le principal organisateur de combats MMA aux Etats-Unis, un sport où quasiment tous les coups sont permis.

Il a détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et celui des poids légers de 2016 à 2018, détenu désormais par Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor a eu maille à plusieurs reprises avec la justice. Il a notamment été impliqué dans deux agressions aux Etats-Unis.

Il est également visé par deux enquêtes pour agression sexuelle en Irlande, selon le New York Times.