La snowboardeuse suisse Sophie Hediger meurt dans une avalanche

Genève, Suisse | AFP | mardi 24/12/2024 - La snowboardeuse suisse Sophie Hediger, qui compte deux podiums en Coupe du monde et avait participé aux JO-2022, est décédée dans une avalanche lundi à Arosa, dans l'est de la Suisse, a indiqué la fédération helvétique de ski mardi.



La jeune femme, qui était membre de l'équipe nationale de snowboardcross, venait tout juste de fêter ses 26 ans, le 14 décembre.



Elle avait obtenu ses deux premiers podiums en Coupe du monde l'hiver dernier, avec pour meilleur résultat une 2e place à St-Moritz en janvier 2024 lors de la répétition générale des Mondiaux-2025, a rappelé la Fédération suisse (Swiss-Ski). Elle avait aussi participé aux JO de Pékin en 2022.



"Pour la famille Swiss-Ski, une ombre noire s'est abattue sur la période de Noël avec le décès tragique de Sophie Hediger. Nous sommes incroyablement tristes. Nous honorerons la mémoire de Sophie", a promis Walter Reusser, le patron de Swiss-Ski, dans un communiqué.



Lundi, la police cantonale des Grisons avait annoncé la mort d'une snowboardeuse dans une avalanche alors qu'elle pratiquait le hors piste avec une autre personne. Mais elle n'avait pas communiqué l’identité de la victime.



La jeune femme et son compagnon ont emprunté une piste fermée et c'est alors qu'ils la quittaient que Sophie Hediger a été prise dans une avalanche.



Les secours ont aussitôt été prévenus, mais la snowboardeuse n'a pu être localisée que deux heures plus tard. Les tentatives de réanimation sur place ont échoué, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.



Le risque d'avalanche est actuellement très élevé en Suisse, la neige étant tombée en abondance depuis plusieurs jours.