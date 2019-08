La sélection junior en or

PAPEETE, le 13 août 2019 - Après avoir fait la course en tête, notre sélection de Tahiti junior a pu s'imposer devant la Californie et l'Australie, apportant ainsi une huitième médaille d'or à la Polynésie française. Il s'agissait de la troisième course de la troisième journée des championnats du monde de va'a marathon, sur un parcours de 24 km.



La sélection de Tahiti junior est composée de rameurs du team Opt ayant remporté les qualificatives. Les deux dernières courses de la journée seront consacrées aux catégories V1 vétéran 40 et 60 sur un parcours de 16 km. Le départ de la course sera donné à 17H30 (heure de Tahiti). SB