La seconde tranche de la résidence OPH Elzea est lancée

Tahiti, le 3 novembre 2024 - Situé au Pic Rouge à Papeete, le programme Elzea se poursuit. Les 40 logements de la première tranche démarrée en 2023 devraient être livrés dans le courant du 2e trimestre. La seconde tranche a été officiellement lancée ce jeudi en présence de représentants du Pays et du haut-commissariat.



Le programme baptisé Elzea appartient à l’Office polynésien de l’habitat (OPH). Il se situe au Pic Rouge à Papeete et se découpe en deux tranches. La première est en cours de construction, les travaux de la seconde démarrent. Des représentants du Pays, du haut-commissariat et de la commune de Papeete étaient présents jeudi après-midi pour la pose de la première pierre de cette seconde tranche.



Pour le président du Pays, Moetai Brotherson, “ce programme n’est pas seulement une réalisation technique, c’est un engagement pour nos familles”. Au total, 70 logements (du F2 au F5) sont prévus avec, en plus, un local associatif, des équipements sportifs et une aire de jeux. Le tout sera installé sur une surface de 33 500 m2.



“Ce sera un quartier de vie pensé pour la cohésion sociale”, a décrit le président, “une opportunité” et “une chance” d’être si près de la ville. Il a affirmé : “Nous posons aujourd’hui la première pierre d’un projet qui symbolise l’avenir de notre politique du logement en Polynésie. Un avenir où chaque famille pourra accéder à un logement décent et abordable dans un cadre de vie serein.”



6 500 personnes toujours en attente de logement



La première tranche, qui a représenté un coût de plus d’un milliard, a été financée par l’OPH, la seconde de 800 millions de francs est co-financée par le Pays et l’État. L’accès au logement pour tous est une préoccupation partagée.



Xavier Marotel, secrétaire général du haut-commissariat, a rappelé que 6 500 personnes étaient toujours sur les listes d’attente de l’OPH. Il a espéré pouvoir atteindre les 800 logements construits par an. “La lutte contre l’habitat indigne n’est pas terminée, il nous reste beaucoup à faire ensemble.” Il a, à ce sujet, évoqué le recyclage des friches immobilières comme piste d’intérêt. “En reconstruisant la ville sur la ville, on évite l’artificialisation du territoire.”



La première tranche d’Elzea, qui a démarré en 2023, devrait être livrée dans le courant du 2e trimestre 2025, la seconde tranche au 1er trimestre 2026. “C’est un terrain assez difficile à aménager, il y a une très forte pente et nous avons rencontré des qualités de terrain variables. Le plus dur est fait, cela a été le terrassement”, a expliqué l’architecte Pierre-Jean Picart. “Maintenant, il s’agit de réaliser des travaux, disons, classiques.”