La santé au cœur de l'éducation

Raiatea, le 1er décembre 2020 - Les professeurs d'EPS du lycée de Uturoa tentent d'inculquer depuis quelques années auxélèves les bienfaits de la marche. Une fois par an, ils mettent en place des ateliers d'activités physiques pour apprendre à se dépenser tout en se nourrissant convenablement.



Samedi dernier entre 13 et 15 heures au stade territorial de Uturoa, trois professeurs d'EPS, une diététicienne et une infirmière de l'équipe "obésité infantile" de l'hôpital de Uturoa, ainsi que huit élèves de terminale ont dispensé sous forme de quatre ateliers aux 85 élèves des trois classes de 5ème du collège les notions de bases pour se maintenir en bonne santé.

Atelier 1 : "Cours pour ta santé". Il fallait courir un laps de temps donné en prenant au départ une bille en verre symbolisant les calories. À chaque tour, les coureurs déposaient leur bille dans un bac pour comptabiliser le nombre de billes, pardon, de calories perdues. L'équipe qui avait perdu le plus de billes à l'arrivée avait gagné le challenge.

Atelier 2 : "Steps pour ta santé". Il s'agissait de stimuler de manière ludique, en musique, le "cardio" c'est-à-dire solliciter le cœur de façon à lui donner du volume, ainsi qu'aux poumons. À ce rythme, les jeunes, malgré la chaleur dans la salle, ont complètement adhéré.

Atelier 3 : "Médite pour ta santé". Pour un ado bourré d'énergie, il faut reconnaître que ce n'est pas l'exercice qu'il affectionne le plus. Mais les exercices de respiration le recentrent sur son corps et sur ses sensations. Un moment de calme où il peut tester différents exercices pour baisser son niveau de stress auquel il est confronté tous les jours. Après quelques minutes, il se laisse finalement aller à la récupération des épreuves précédentes et prend conscience que dans la vie il n'y a pas que la préparation physique, il y a aussi la préparation mentale.

Atelier 4 : "Mange bien pour ta santé". Diététique et sensibilisation aux risques de surpoids. Qui songerait à faire fonctionner un moteur thermique à plein régime en lui fournissant du mauvais carburant ? C'est aussi de cette notion que les deux intervenantes de l'hôpital de Uturoa sont venues débattre avec les jeunes.

Au sortir des ateliers, les participants étaient attendus sous le préau pour une collation bio afin de les aider à récupérer de leurs efforts. Cette opération, soutenue par l'Union du sport scolaire polynésien (USSP) et organisée annuellement, mériterait sûrement de gagner en fréquence.