La saison des litchis débute aux Gambier 

Mangareva, le 6 Décembre 2022 – La saison démarre. 1,5 tonne de litchis a quitté Rikitea lundi soir par avion en direction de Tahiti.



Comme chaque année, la saison des litchis a commencé à Mangareva. Petit à petit les arbres se colorent de rouge dans les jardins, avec les litchis qui deviennent murs. Et les familles de l’île s’appliquent à cueillir ses fruits afin de les envoyer par avion ou par bateau. Chaque départ de Mangareva vers la capitale est une occasion d’envoyer ses litchis et les places sont limitées. Lundi, c’est un total de 1,5 tonne de litchis qui a été envoyé par avion à destination de Tahiti. Certains habitants n’ont pas eu de place pour leurs cartons et devront guetter le prochain vol prévu mardi. Pour certains habitants “il s’agit d’une saison pas aussi riche que les années précédentes car avec le changement climatique les fruits ont eu du mal à murir”.