La saison de beach tennis est lancée

Tahiti, le 23 août 2020 - La première étape du Beach Tennis Tour s’est jouée samedi au stade Willy Bambridge à Tipaerui. Quarante-huit joueurs ont pris part à la compétition. Chez les dames, c’est la paire formée par Aurélie Buhagiar et Sarah Santacruz qui s’est imposée. Et du côté des hommes, cette première levée a été dominée par Hokinui Montas et Yankell Clavery.



Dans la famille des sports de plage, je demande le beach tennis. Depuis quatre ans, la discipline, à mi-chemin entre le tennis et le badminton, séduit de plus en plus de personnes au fenua. Sous l’impulsion notamment de Yankell Clavery, ancien champion du monde et multiple champion de France de beach tennis.



Pour lancer la nouvelle saison sportive, l’association Beach Tennis Tahiti a organisé samedi au stade Willy Bambridge la première des neuf étapes du Beach Tennis Tour. A l'issue de ces neuf étapes, les sept meilleurs résultats seront prises en compte pour établir un classement des joueurs.



Du costaud en double mixte



Quarante-huit joueurs, plus ou moins débutants, ont participé à cette première compétition de la saison. "La pratique a vraiment décollé en novembre dernier. On aurait pu facilement atteindre le double au niveau de la participation, mais le contexte sanitaire nous a obligé à rester à 50 joueurs maximum", constate Yankell Clavery.



Les doubles mixtes ont ouvert les débats. La finale a opposé la paire Vaea Dellapina et Hokinui Montas au duo de métropolitains Irina Ramialison et Vincent Stouff. Et ce sont ces derniers, qui sont actuellement en vacances au fenua, qui se sont imposés face à la paire locale. "Ils sont venus en touristes, mais ils sont classés au niveau national au tennis. Donc c’était très costaud", a indiqué Yankell Clavery. "On a vu qu’il y avait un tournoi organisé ce week-end on n’a pas hésité à venir y participer, c’était super fun", ont confié les champions de la journée.



Les joueurs ont ensuite enchaîné avec les doubles dames et les doubles messieurs. Chez les hommes, pas de surprise puisque les têtes de série numéro 1, le duo Yankell Clavery-Hokinui Montas, s’est imposé en deux sets en finale face à la paire Vetea Lo-Nicolas Carite tête de série numéro 3 (7/6 - 7/6). Du côté des dames la paire Aurélie Buhagiar-Sarah Santacruz s’est imposée en finale face à Myrille Morfin-Lou Seyer sur le score de 10/8.



Rendez-vous dans les prochaines semaines pour la deuxième étape de ce Beach Tennis Tour.