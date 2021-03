La saison IATA Été mise sur la réouverture des frontières

Tahiti, le 24 mars 2021 - Les compagnies aériennes internationales desservant la Polynésie française ont déposé leurs programmes de vols pour la saison IATA Été 2021, du 28 mars au 30 octobre. Des demandes d’approbation de programmes de vol théorique pour l'instant, pour leur permettre d’opérer les dessertes en cas de réouverture des frontières des pays concernés.



Après une saison Hiver 2020-2021 marquée par une baisse drastique de l’offre en transport aérien internationale, les compagnies aériennes internationales desservant la Polynésie française ont déposé, pour approbation, leurs programmes de vols pour la saison IATA Été 2021, du 28 mars au 30 octobre. Pour certaines routes, il s’agit d’une demande d’approbation de programme de vol théorique, afin de permettre aux compagnies d’opérer la desserte des routes définies, en cas de réouverture des frontières des pays concernés.

Ainsi, Air Tahiti Nui souhaite opérer la route Papeete – Paris CDG via Los Angeles ou Vancouver à raison de quatre à six fréquences par semaine. Sur la route Papeete – Los Angeles – Papeete, Air Tahiti Nui souhaite opérer entre deux et trois fréquences par semaine.



Le programme de vol d’Air France porte sur la route Papeete – Paris CDG via Los Angeles ou Vancouver durant toute la saison Été 2021.



Le programme de vol de French Bee porte sur la route Papeete – Paris Orly via San Francisco durant toute la saison IATA Été 2021.



Le programme de vol d’Hawaiian Airlines est d’une fréquence hebdomadaire le samedi à destination de Honolulu.



Durant la saison Été 2021, United airlines prévoit de maintenir son offre en sièges offerts et trois fréquences hebdomadaires, sur la route Papeete – San Francisco.



Les frontières de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Nouvelle Calédonie et des Îles Cook restent toutefois fermées et la desserte vers le Chili et les îles Cook ne devrait pas reprendre en 2021.