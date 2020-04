La ruée avec modération

Tahiti, le 20 avril 2020 - Les commerçants de Tahiti et Moorea ont organisé hier les premiers “drive” pour s'approvisionner en bières et en vins. Des points de vente qui ont été pris d'assaut dès leur ouverture, avant que la situation ne s’équilibre dans la journée.



Après un mois d'interdiction, la vente d'alcool, du moins de bière et de vin, a repris hier dans les commerces de Tahiti et Moorea selon un système de “drive” avec paiement et distribution à l’extérieur des enseignes. Et comme prévu, les consommateurs se sont déplacés en nombre sur les points de vente hier matin pour se réapprovisionner. "Il y a beaucoup de monde. On s'y attendait et on s'est préparé. C'est nouveau pour nous et nouveau pour les clients aussi. Mais on s'est rapidement adapté. Les clients sont vraiment contents et il n'y pas d'agressivité”, expliquait une cadre d'un supermarché de Pirae hier matin.