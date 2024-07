La route traversière fermée deux jours

Tahiti, le 1er juillet 2024 – La société Marama Nui informe que des travaux de sécurisation de la piste surplombant le barrage Vaihiria auront lieu les 4 et 5 juillet prochain. Des travaux de réfection imprévus qui interviennent dans le cadre d'un risque d'effondrement.



Dans la vallée de Vaihiria, à Mataiea, “la route traversière sera fermée les jeudi 4 et vendredi 5 juillet prochain”, a annoncé la société Marama Nui dans un communiqué de presse. En cause, des travaux de réfection au niveau de la piste surplombant le barrage Vaihiria. La société prévient donc que la traversière ne permettra plus de relier Papeno'o et Mataiea durant toute la durée des travaux. Selon Marama Nui, des travaux de réfection sont nécessaires afin de faire face à un risque imminent d'effondrement de la piste. Un cloutage de la paroi et une dalle bétonnée d'une longueur de 12 mètres sont prévus.