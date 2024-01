La route de nouveau fermée partiellement au PK 43 à Hitia'a

Tahiti, le 11 janvier 2024 - Une nouvelle fermeture partielle de la route au PK 43 à Hitia’a o te Ra est programmée jusqu’au 15 mars en raison des travaux de sécurisation du site.



Les travaux de rectification du virage au PK 43 à Hitia’a, débutés en octobre dernier, nécessitent une nouvelle fermeture partielle de la route à compter de lundi et jusqu’au 15 mars prochain.



Ces travaux de réfection du virage du PK 43 et de sécurisation du talus, débutés l’an dernier, ont déjà nécessité la fermeture partielle de la circulation entre le 23 octobre et le 18 décembre.



Les conditions météorologiques et les caractéristiques difficiles du site nécessitent de poursuivre les travaux dans la montagne avec une seconde période de fermeture partielle de la route.



Un tronçon de la route avait été coupé au PK 43 à la suite d’un éboulement causé par de fortes pluies en juillet dernier. Le virage verra donc sa courbure “adoucie” et plusieurs niveaux de terrassement sont planifiés à flanc de colline. Ce chantier est cofinancé par l’État (70%) et le Pays (30%), pour un coût d’un peu plus de 350 millions de francs.



Horaires de fermeture



Hors vacances scolaires, la route est fermée de 8 h 30 à 15 h 30 lundi, mardi et jeudi, et de 8 h 30 à 11 heures mercredi et vendredi.

• Pendant les congés scolaires de février, du lundi 19 au vendredi 23 février, la route est fermée tous les jours de la semaine de 8 h 30 à 15 h 30.

• En dehors de ces plages horaires, ainsi que les week-ends et jours fériés, la route est utilisable en mode alterné, comme cela est actuellement le cas.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 11 Janvier 2024 à 16:20 | Lu 153 fois