La riposte de Moorea contre le Covid

Le tāvana de Moorea, Evans Haumani, et les agents de la commune ont présenté lundi matin leur plan communal de sauvegarde au président du Pays Edouard Fritch et au Haut-commissaire Dominique Sorain. L’île sœur comptabilise 23 cas actifs. "Ce qui est très peu", a affirmé le directeur de l’hôpital de Moorea, taote Philippe Biarez. En tout, Moorea a comptabilisé 513 cas cumulés depuis l’ouverture des frontières, 19 cas confinés à domicile, 2 dans un centre dédié, 2 hospitalisations et 1 en réanimation.

Taote Biarez a rappelé que Moorea déplore trois décès dont deux originaires de Maatea. La majorité des personnes hospitalisées a moins de 65 ans. "On n’a pas que des personnes âgées, c’est surtout des personnes avec des commorbidités et tous ont quasiment besoin d’oxygène", explique taote Biarez.

Selon lui, les chiffres sont en baisse à Moorea depuis deux semaines. "Mais il faut rester prudent et maintenir la pression", surveille-t-il. La capacité hospitalière de Afareaitu est passée à 19 lits au lieu de 12 habituellement, dont 9 lits Covid opérationnels. Philippe Biarez indique que si la baisse se poursuit : "nous pourrons même, dans le cadre de la solidarité, reprendre des patients d’ailleurs pour dégager le CHPF".

Le tāvana Evans Haumani a évoqué le plan de mobilisation communautaire (PMC) de la commune. "Un concept pilote" à Moorea, en place depuis plus de 20 ans déjà. Il consiste à travailler avec toutes les forces vives de l’île : les confessions religieuses, les écoles ou encore l’hôpital. "Chez nous c’est ensemble main dans la main que nous faisons bloc contre la maladie. C’est un concept positif qui porte ses fruits. C’est grâce à cette mobilisation communautaire que les chiffres se sont stabilisés et ont diminué. Je souhaite que ce concept soit étendu à toute la Polynésie pour freiner la circulation du virus".

Ce plan de mobilisation communautaire vient en appui au PCS, affirme le coordinateur du plan de mobilisation communautaire, Hugo Tavaitai. Les membres du plan communautaire consacrent leurs mardis et jeudis aux visites dans les quartiers pour informer la population quant à la situation actuelle et pour la sensibiliser aux gestes barrières, seules parades contre le virus. "Il a fallu qu’on fasse une formation pour mieux comprendre la maladie pour mieux intervenir dans les quartiers", explique Hugo Tavaitai. Les membres du PMC se déplacent dans les quartiers où il y a une explosion des cas Covid, mais aussi dans les quartiers prioritaires grâce à la mise en place d’une cartographie. "C’est l’avantage de ce PMC, on sait où sont les malades, combien il y en a", indique Hugo Tavaitai.

Ils sont 23 guides sanitaires à Moorea et ont commencé par sensibiliser dans les quartiers, suite à une formation à l'hôpital de Afareaitu. "Leur message de prévention est plus étoffé maintenant (…). Ils ont désormais une plus grosse crédibilité auprès de la population, on les écoute, limite on les alpague pour leur demander des conseils".

La référente des guides sanitaires, Vaiani, regrette en revanche que ces derniers soient parfois agressés lors de leur mission de sensibilisation. Certains ont dû faire face à des "situations musclées (…). Certains ont été agressés physiquement, psychologiquement (…). C’est dur psychologiquement, ils ne sont pas préparés".

Guide sanitaire, Tiare explique en effet que son travail n’est pas de tout repos. Certaines personnes sont réceptives mais pas toutes. "On s’est fait agressé sur nos sites de travail, car on rencontre parfois des personnes alcoolisées et c’est difficile pour nous."