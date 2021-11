La résidence Vaitemanu a sa maison de quartier

Tahiti, le 1er novembre 2021 - Un espace communautaire a été inauguré ce samedi dans la résidence OPH Vaitemanu de Raiatea. Cette maison de quartier dispose d'une salle de réunion de 35m², d’un bureau de 9m² et d’un local à archives de 7m².



La maison de quartier du lotissement Vaitemanu a été inaugurée samedi matin lors d'une tournée gouvernementale à Raiatea.

Situé en face de l’aéroport, le lotissement OPH de Vaitemanu comprend 63 maisons dont 49 en location-vente. Sa nouvelle maison de quartier est un espace communautaire destinée à améliorer la cohésion sociale et la qualité de vie des résidents.

Construite pour un coût de près de 27 millions Fcfp, intégralement financés par le Pays, cet espace communautaire offre aux résidents une salle de réunion de 35m², un bureau de 9m², un local à archives de 7m² et dispose d'une terrasse couverte de près de 48m².