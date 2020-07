La résidence Vaiopoia à Papara livrée dans 18 mois

Tahiti, le 21 juillet 2020 - La première pierre de la résidence sociale Vaiopoia, à Papara a été posée ce mardi matin par le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou. Au total, ce sont 18 logements qui devraient être livrés d’ici 18 mois.





Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou a procédé ce mardi à la pose de la première pierre de la résidence Vaiopoia. Cette résidence, réalisée sur un terrain de 8354 m², comprendra 18 logements jumelés en simplex et duplex de 65m² à 101 m², destinés à la location simple. Un local associatif, une aire de jeux de 922m² et 42 places de parking sont prévus.

Les travaux doivent durer 18 mois. Le coût total est estimé à 694 530 000 Fcfp TTC, dont 83 530 000 Fcfp pour le foncier, 23 000 000 Fcfp pour la phase études et 588 000 000 Fcfp pour la phase travaux. Près de dix entreprises du bâtiment participeront à ce chantier.