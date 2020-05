La reprise se précise pour le monde du sport

Et dès mercredi, Alizé Belrose, cadre technique à la Fédération tahitienne de tennis de table, a mené son premier entraînement depuis bientôt deux mois avec la sélection jeune, dans la salle du club de l'AS Dragon à Titioro. Après un petit décrassage en extérieur, et un lavage des mains obligatoire, direction les tables de tennis de table pour pouvoir enfin retrouver le plaisir de frapper des balles.

"On sait évidemment que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir une table de tennis de table chez soi. Donc la principale consigne pour la reprise pour ces jeunes, cela va être de se faire plaisir et de taper un maximum de balles. Evidemment il y a des nouvelles règles très restrictives mais ce sont des habitudes que l'on prendra petit à petit", explique Alizé Belrose.



Bydhir Carnet, membre de la sélection, était évidemment ravi de pouvoir retrouver une séance d'entraînement normale. "J'avais accès à une table de temps en temps, mais j'ai surtout fait de l'entretien physique pendant deux mois. Cela fait plaisir de retrouver les copains de la sélection et le coach aussi. Maintenant j'ai hâte de pouvoir reprendre la compétition, ça m'a beaucoup manqué aussi", confie le pongiste.



Ce dernier devrait être servi, car la Fédération de tennis de table a en effet prévu de relancer toutes ses compétitions dès le 22 mai. "On a prévu de reprendre avec un tournoi en équipe. Et puis il y aura le Top 12 seniors et le Top 12 jeunes à reprendre aussi, avant les championnats de Tahiti", indique Alizé Belrose.