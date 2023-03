La reprise du Covid confirmée

Tahiti, le 30 mars 2023 – L'épidémie de Covid repart à la hausse. Soixante-six nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière. Selon le bulletin de veille sanitaire, le sous-variant XBB.1.5, responsable de cette recrudescence, apparaît plus contagieux mais n'a provoqué pour l'instant que très peu de formes graves.



Le dernier bulletin de veille sanitaire confirme la reprise épidémique du Covid, avec 66 nouveaux cas recensés la semaine dernière. Ils sont principalement concentrés sur Tahiti avec 46 cas. On en compte également 11 aux Tuamotu et six aux îles Sous-le-Vent. Le bulletin indique que l'incidence reste de faible niveau. Elle est de 24/100 000 sur l'ensemble de la Polynésie et le taux de positivité est de 29,6%. L’incidence est légèrement plus élevée chez les plus de 60 ans, à 35/100 000. Il n'y a aucune hospitalisation en cours pour Covid.



La recrudescence du Covid est liée à la circulation du sous-variant XBB.1.5, qui représente 95% des 20 dernières souches analysées. Celui-ci circule dans de nombreux pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis et en Asie. Le bureau de veille sanitaire précise que ce sous-variant apparaît plus contagieux et est capable d’échappement immunitaire mais n’a pour l’instant provoqué que très peu de formes graves. Il est toutefois toujours recommandé de se faire vacciner, notamment pour les personnes les plus à risque de formes sévères.