La rentrée au conservatoire à distance

Tahiti, le 23 août 2021 – La rentrée au Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) était programmée pour ce lundi 23 août. Mais les annonces vendredi de la fermeture des établissements scolaires pour deux semaines ont contraint le CAPF à repenser sa rentrée. Ainsi, les enseignants doivent se réunir cette semaine pour coordonner le lancement des cours à distance, qui devront débuter au plus tard lundi prochain.



La rentée au Conservatoire artistique de la Polynésie française Te Fare Upa Rau est reportée. Initialement prévue pour ce lundi en présentiel, elle aura finalement lieu plus tard et à distance. Après l'allocution État-Pays de vendredi et l'annonce d'un confinement de deux semaines sur l'archipel de la Société accompagné d'une fermeture des établissements scolaires pour au moins deux semaines, les équipes du CAPF s'organisent.



"Les enseignants des sections traditionnelles, classique et des arts de scène, ainsi que des départements de jazz et des musiques actuelles se réuniront dès cette semaine afin de coordonner le lancement de l’enseignement en distanciel, dans l’esprit de la continuité du service public de l’éducation culturelle", a indiqué la direction du conservatoire dans un communiqué, précisant que cette rentrée reprogrammée à distance démarrera au plus tard le lundi 30 août.